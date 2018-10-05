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Terör devleti İsrail 2 çocuğu vurdu!

Terör devleti İsrail, Gazze'de düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' sırasında göstericilere açtığı ateş sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

05 Ekim 2018 Cuma 22:18
Terör devleti İsrail 2 çocuğu vurdu!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, işgal karşıtı gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi sonucu biri çocuk iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 18'i gerçek mermi ile vurulan 22 yaralının da hastanelere nakledildiğini belirtti.

Kudra, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 23 kişinin de sahada tedavi edildiğini söyledi.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana aralarında 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduğu 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:18
  1. İsrail
  2. Filistin

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