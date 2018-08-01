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Terör devleti İsrail 1 ayda 150'den fazla Filistinliyi şehit etti

İsrail güçlerinin Temmuz ayındaki saldırılarında 28 Filistinli gazetecinin yaralandığı bildirilirken 150'den fazla İsraillinin de şehit olduğu belirtildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37
Terör devleti İsrail 1 ayda 150'den fazla Filistinliyi şehit etti

Gazetecileri Destekleme Komitesinin yayınladığı rapora göre, İsrail güçleri, geçen ay büyük çoğunluğunu abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüşü" gösterilerini takip edenlerin oluşturduğu 28 Filistinli gazeteciyi yaraladı.

Rapora göre, İsrail güçlerinin saldırılarında yaralanan Filistinli gazetecilerin 17'sinin Gazze'de, 11'nin ise işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaptığı belirtildi. İsrail'in geçen ay Filistinli gazetecilere yönelik 90 hak ihlali yaptığı belirtilen raporda, 7 Filistinli gazetecinin ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı vurgulandı.

Gözaltına alınan gazetecilerden ikisinin işkenceye maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli gazeteci sayısının 27'ye yükseldiği kaydedildi. İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4, bugün de Nablus kentine bağlı Zavata köyünde 1 Filistinli gazeteciyi gözaltına almıştı.

'BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ' DEVAM EDİYOR

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettikleri sırada İsrail askerlerinin gerçek mermilerine hedef olan Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve Ahmet Ebu Hüseyin nisan ayında şehit düşmüştü.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde ayrıca 18'i çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 150'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. israil zulmü
  3. Filistin

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