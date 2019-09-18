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Terör devleti Filistinli kadına şehit etti!

Terör devleti İsrail'in askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını vurarak şehit etti. Yaşanan olayın ardından askerler, Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:25

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Sağlık ekiplerine izin verilmedi

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı.

Olayın ardından İsrail askerlerinin kontrol noktasını kapattığı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:25
  1. Filistin
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