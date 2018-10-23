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Terör devleti Filistinli genci gözaltına aldı

Terör devleti İsrail, El-Halil’deki İbrahim El-Halil Camii yakınlarında Filistinli bir genci sert bir müdahaleyle gözaltına aldı.

23 Ekim 2018 Salı 18:16
Terör devleti Filistinli genci gözaltına aldı

İşgal güçleri bugün (23 Ekim Salı) Filistinli bir genci El-Halil’deki İbrahim El-Halil Camii yakınlarında bıçaklama eylemi gerçekleştirmeyi planladığı iddiasıyla gözaltına aldı.

İşgal polisi konuyla ilgili yayınladığı bildiride, adı açıklanmayan 17 yaşındaki gencin İbrahim El-Halil Camii yakınlarındaki bir kontrol noktasında gözaltına alındığını ifade etti.

Quds Press Haber Ajansı’na göre, işgal polisi kontrol noktasında durdurularak aranan Filistinli gencin üzerinde bıçak bulunduğunu, gözaltına alınan gencin sorguya çekilmek üzere götürüldüğünü bildirdi.

Onlarca genç gözaltında

İşgal güçleri dün 42 yaşındaki Muammer Arif El-Etraş isimli Filistinliyi bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit etmişti.

El-Etraş’ın yedi çocuk babası olduğu ve oğullarından birinin işgal zindanlarında esir tutulduğu, bıçakladığı işgal askerinin hafif bir şekilde yaralandığı kaydedildi.

İşgal güçleri Kudüs İntifadası’nın başından bu yana bıçaklama eylemi planladıkları gerekçesiyle Filistinli onlarca genci gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:16
  1. Filistin
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