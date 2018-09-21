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Terör destekçisi ABD, silah sevkiyatına tam gaz devam ediyor

Terör destekçisi ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatını sürüdürüyor.

21 Eylül 2018 Cuma 13:04
Terör destekçisi ABD, silah sevkiyatına tam gaz devam ediyor

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor. 

Haseke'deki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, son bir ayda yaklaşık 1500 tır, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından, gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alana giriş yaptı. 

DEAŞ BAHANESİ

Kaynaklar, bunların bir çoğunun Deyrizor'da DEAŞ'la çatışacağı bahanesiyle YPG/PKK'ya destek için gittiğini, bir kısmının ise ABD'nin Harab Işk, Çelebi ve Ayn İsa'daki depolarına iletildiğini bildirdi.

AA kameralarına yansıyan sevkiyatlarda, zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve mühimmatı, iş makineleri ve çok sayıda prefabrik barınma malzemesi yer aldı.

Kaynaklar, bunların yaklaşık dörtte birinin ABD'nin kendi askerlerinin kullanımı için, kalanının ise müttefiki YPG/PKK için olduğunu belirtiyor. 

ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı terör örgütü YPG/PKK'ya teslim etmişti. ABD'nin ilk sevkiyatını, nisan 2016'da yaptığı öğrenilmişti. 

15 ÜS KURULDU

Mevcut durumda ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede 15 üs ve askeri noktaya sahip. ABD, Kamışlı ve Deyrizor'da toplam 3 üssün inşasını ise sürdürüyor. ABD, söz konusu noktalarda bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla YPG/PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken, Özgür Suriye Ordusu güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'den aldığı ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip zırhlı araçlar, mühimmat, hafif silahlar, yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefabrik konteynırları, Suriye'nin kuzeyindeki 13 noktada depoluyor. Örgüt, üyelerine dağıtımı bu depolar üzerinden gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 13:04
  1. Ordu
  2. ABD
  3. YPG
  4. PKK

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