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Terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalındaki terör hedefleri, obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:41

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Terör mevzileri vuruluyor

Harekat kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:41
  1. Türkiye
  2. Suriye Milli Ordusu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)
  4. Suriye
  5. Ceylanpınar
  6. Şanlıurfa
  7. YPG/PKK
  8. DEAŞ
  9. Barış Pınarı Harekatı
  10. Resulayn
  11. obüs atışları

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  • hizipsavarhizipsavar9 dk önce
    biz suriyede vuruyor bağırma sesi avrupa ve amerikadan geliyor

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