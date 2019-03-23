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Terör bitti, kayyum yatırımları ile Uludere’nin yüzü güldü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 2 yılda ilçeye 20 milyonluk yatırım yaptı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:44
Terör bitti, kayyum yatırımları ile Uludere’nin yüzü güldü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 2 yılda ilçeye 20 milyonluk yatırım yaptı.


Şırnak’ın Uludere ilçesinde 15 yıldır HDP’nin elinde olan belediyeye gönderilen paralar terör örgütüne aktarılıyordu. Yıllardır ilçe olan ancak köy gibi görünen Uludere’ye İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 2 yıl içerinde köy gibi görünen ilçeye 20 milyonluk yatırım yaparak modern bir şehir statüsüne getirdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yakınoğlu, onlarca projeyi kısa sürede bitirdi. Üç dev mesire alanı, 5 kilometre hazır asfalt, sokak sağlıklaştırma projesiyle çarşı ve ara mahallelerde modern ışıklandırmalar, tarihi çeşmeler, ünlü şair, yazar ve düşünürlere ait sözlerin bulunduğu ışıklı pankartlar, çimli çöp konteynırları, 8 adet dev çocuk parkı, piknik alanları, asma bahçeler, çevre yolu çalışmaları, 20 metre yüksekliğinde dev ay yıldızlı Türk bayrağı ve ışıklandırmaları, köprüler, sulama ve içme suyu projesi, sosyal tesis ve spor salonları, mahalle ve dere ıslah çalışmaları kapsamında korkuluklar yapıldı. 20 milyonluk yatırımla ilçenin imajını değiştiren Belediye Başkan Vekili Yakınoğlu, aynı zamanda yüzlerce Uludereli öğrenciyi batı illerine gezilere gönderdi.


2 yıllık belediye faaliyet raporunu açıklayan Yakınoğlu, "2017 Şubat ayında Uludere Belediye Başkanlığı emanetini devraldığımızdan bu yana gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte Uludere halkımızın yıllardır özlemini çektikleri kaliteli belediye hizmetini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz, yaptık. Son güne kadar da çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah. Göreve geldiğimiz zaman bundan yaklaşık 2 yıl önce Uludere ilçemizde yıllardır hiçbir belediye hizmeti yapılmadığını gördük. O kadar ki ara mahallelerde çöpler bile düzenli olarak toplanmıyordu. Devletin vatandaşa hizmet için gönderdiği ödeneği terör örgütüne bir şekilde destek olsun diye gönderiyorlardı. Ve halka hizmet anlamında hiçbir şey sunmuyorlardı. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak, ilçemizin daha da gelişmesi, güzelleşmesini sağlamak için birçok proje uyguladık. Bu çalışmalar sokak sağlıklaştırması, 3 kilometre civarında asfaltlama çalışması, bazalt andezit kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalar ile ilçemizin güzelliğine güzellik kattık ve katmaya devam ediyoruz. Kasaba halinden modern şehir görünümüne kavuşturduk ilçemizi. Bu anlamda yine ilçemizdeki çöp konteynırlarını sentetik çimle kaplayarak ayrı bir güzellik kazandırdık. İlçede kitap dekorunu dizayn ettik. Gençlerimize, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza okuma alışkanlığını hedefliyoruz. Kitap dekorunda hem Türk hem dünya klasikleri hem de Ahmedi Hani, Mela Hüseyine Batei yörenin değerleri olan bölgenin yetiştirdiği değerli yazarları da kitap dekorlarını koyduk ki vatandaşlarımız yöremizi tanısın ve okusun istedik. Güzel sonuçlar ve güzel dönüşümler elde ediyoruz. Okullarımıza gerek alt yapı, gerek üst yapı, gerekse materyal desteğinde bulunduk, yüzlerce öğrencimizi gezi turlarına gönderdik. İlçede sulama kanallarını yaptık. Park bahçe ve mesire alanları, çeşmeler, korkuluklar ve sokak aralarına modern çiçek ve saksılar koyduk, kış aylarında karla mücadele ettik. Aynı zamanda köylerimize de desteklerde bulunduk. Bir çevre yolu projemiz var, onu da bitirdik, bitiriyoruz. Dere ıslah çalışmaları yaptık. Bütün kablolar ve elektrik hattı yer altına alındı. İlçemizde bayrak tepe olarak anılan tepeye 20 metre yüksekliğinde dev Türk bayrağımızı diktik. Askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun sayesinde ilçemiz artık terörle değil, güzel işlerle anılan bir yer haline geldi" dedi.


Köy görünümlü ilçe son yılda kayyum eliyle modern bir şehir haline gelirken, vatandaşlar kayyumun çalışmalarını takdir ediyor. Vedat Ürek adlı vatandaş, yapılan çalışmalar sayesinde ilçenin geliştiğini belirti. Ahmet Tonğ adlı esnaf ise yıllardır görmedikleri hizmeti kayyum sayesinde gördükleri için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekiline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:44
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