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"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışına katıldı- Hulusi Akar: - "Başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"- "TSK’nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır"

16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi.

Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldığı Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışında, ülke ve millet için tehdit, tehlike olan unsurlara yönelik mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin halkın sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı güçle azim ve kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, "Milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" diye konuştu.

Doğu’da, Güneydoğu’da teröristlerin üstesinden gelindiğini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Şimdi de Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. TSK’nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır, buralardaki haklarımızda zerre kadar ödün vermemektir. Bu konuda TSK mensupları 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ- bayır demeden vatan, millet için kutsal görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getiriyorlar."


- "Hiçbir fitne ve fesat aramızı bozamayacak"

TSK'nın hedefinde sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bazı hainler, alçaklar bizim bu sözlerimizi çarpıtıyorlar. Sanki bizim hedefimizde Kürt, Arap kardeşlerimiz varmış gibi sözlerimizi çarpıtıyorlar. Bizim teröristlerden başka hiçbir hedefimiz yok. Tek amacımız en son teröristi de etkisiz hale getirerek ülkemizin, milletimizin rahatını, huzurunu güvenliğini sağlamaktır. Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Kürtlerle et ve tırnak gibiyiz. Yüzyıllardır onlarla birlikte aynı coğrafyayı, ekmeği paylaşıyoruz. Dolayısıyla hiçbir fitne ve fesat aramızı bozamayacaktır."

Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, “Yeni askerlik sisteminde gençlerimizin geleceğini, eğitimini, öğrenimini, mesleki gelişimlerini en iyi şekilde sağlayabilmeleri, aynı zamanda TSK’nın da ihtiyaçlarını en etkin şekilde sağlamak üzere çalışmalarımız tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak, önümüzdeki dönemde de bunlar kanunlaşacak." dedi.

Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri sırasında TSK’nın gerek operasyonları gerekse diğer faaliyetlerine ilişkin desteğinden dolayı Binali Yıldırım’a da teşekkür eden Akar'ın konuşması zaman zaman alandakiler tarafından “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
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