Termometreler 51 dereceyi gördü! O şehir kavruluyor!
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermeye başlayan sıcak, termometrelerin 51 dereceye çıkmasına neden oldu.30 Haziran 2018 Cumartesi 15:47
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu.
KARTON KUTULARLA SERİNLEDİLER
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.
UZMANLARDAN UYARI
Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.
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