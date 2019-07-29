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Termometre 45 dereceyi gördü, vatandaşlar parklara koştu

Gaziantep’te günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle şehir merkezindeki termometreler 45 dereceyi gördü.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
Termometre 45 dereceyi gördü, vatandaşlar parklara koştu

Gaziantep’te günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle şehir merkezindeki termometreler 45 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise soluğu gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde aldı.


Gaziantep’te 45 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalışırken vakitlerini de ağaç gölgelerinde geçiriyor.


Sıcak hava nedeniyle parka geldiğini, iş aralarında dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Furkan Doğan isimli vatandaş, "Günlerdir havalar çok sıcak. O yüzden biz de serinlemek ve dinlenmek için kendimizi parklara atıyoruz. Maddi durumu iyi olanlar zaten tatile gidiyor, gidemeyenler de böyle parklarda serinliyor. Ayrıca serinlemek için bol bol soğuk içecek de tüketmeye çalışıyoruz" dedi.


Mine Büyükekşi isimli vatandaş ise "Havalar çok sıcak. O yüzden parklara geliyoruz, sığınacak gölge yerler arıyoruz kendimize. Serinlemek için de sürekli soğuk içecekler tüketmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
  1. doğa

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