Terminalde yılan paniği yaşandı Kayseri’nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.

Kayseri’nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.

Dün akşam saatlerinde Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan, otobüs bekleyen vatandaşların panik anları yaşamasına sebep oldu. Daha sonra çevredeki diğer vatandaşlar tarafından yakalanarak itfaiyeekiplerine haber verildi.

Yakalanan yılan itfaiye ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı.

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