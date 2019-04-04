"Terminal Palas"

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali sıcak ortamı sebebiyle konaklama mekanı oldu. Kimsesizlere, otobüslerini beklerken vakit geçirmek isteyenler de eklenince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Otobüs Terminali’nde gece yarısı uyuyan vatandaşları görenler deklanşöre sarıldı. Topluca uyuyan yolcu ya da yolcu yakınlarının yanı sıra kimsesizler sabahın ilk ışıklarına kadar burada istirahat etti.

Yetkililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü’deki Barınma Evi’nin halen açık olduğunu, kimsesiz ya da evsizlerin burada rahatça kalabileceğine dikkat çekti.