0553 313 94 23

"Terminal Palas"

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali sıcak ortamı sebebiyle konaklama mekanı oldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:22
"Terminal Palas"

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali sıcak ortamı sebebiyle konaklama mekanı oldu. Kimsesizlere, otobüslerini beklerken vakit geçirmek isteyenler de eklenince ortaya ilginç görüntüler çıktı.


Otobüs Terminali’nde gece yarısı uyuyan vatandaşları görenler deklanşöre sarıldı. Topluca uyuyan yolcu ya da yolcu yakınlarının yanı sıra kimsesizler sabahın ilk ışıklarına kadar burada istirahat etti.


Yetkililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü’deki Barınma Evi’nin halen açık olduğunu, kimsesiz ya da evsizlerin burada rahatça kalabileceğine dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1919 kişi aynı anda kitap okudu
    1. 1919 kişi aynı anda kitap okudu
    2. Çankaya'da kadın muhtar sayısı 48'e..
    3. Beyazgül ve Yıldız’dan Akçakale’ye..
    4. Onbinlerce seveni Başbuğu kabri..
    5. Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası..
    6. CHP Giresun’da itiraz etti AK..
    7. Gaziantep’ten ilk çeyrekte ihracat..
    8. Gribin tetiklediği sendromla felç..
    9. Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan..
    10. Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı
    11. Datome milli takımla madalya istiyor
    12. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2..
    13. TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor
    14. Menenjitin en tehlikeli türüne karşı..
    15. Esed rejiminden saldırı: Çok sayıda..
    16. Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin..
    17. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
    18. Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e..
    19. Nisan ayında karla mücadele
    20. Şehir hastanesine doktor takviyesi
    21. ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’..
    22. Tekirdağ’da bavul bavul uyuşturucu ele..
    23. FETÖ'nün "Mardin mahrem imamı"na 16..
    24. Dünyanın ve İran'ın en eski gazete..
    25. Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı,..
    26. POMEM 24. Dönem polis başvuruları 500..
    27. Bakan Pekcan Mart ayı ihracat..
    28. Rahim ağzı kanserinin 12 belirtisi
    29. Yakutiye Belediyesi’nde devir teslim..
    30. Sigarayla mücadelede yeni dönem
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi