Termik santralindeki patlamanın nedeni belli oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki termik santralindeki patlamayla ilgili açıklama yapan Kaymakam Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkmasının neden olduğunu belirtti.

1 işçi hayatını kaybetmişti

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında işçi Ferdi Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Onur Terzi ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olayla ilgili bilgi veren Çan Kaymakamı Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden olduğunu belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Olay ile ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.