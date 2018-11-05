Termik santralindeki patlamanın nedeni belli oldu
Çanakkale'de bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali'nde meydana gelen patlamayla ilgili Çan Kaymakamı Adil Karataş, açıklamalarda bulundu.05 Kasım 2018 Pazartesi 21:19
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki termik santralindeki patlamayla ilgili açıklama yapan Kaymakam Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkmasının neden olduğunu belirtti.
1 işçi hayatını kaybetmişti
Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında işçi Ferdi Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Onur Terzi ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.
Olayla ilgili bilgi veren Çan Kaymakamı Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden olduğunu belirtti.
Soruşturma devam ediyor
Olay ile ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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