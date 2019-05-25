0553 313 94 23

Termik santralin kömür bandında yangın

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali’nin kömür bandında yangın çıktı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:56
Termik santralin kömür bandında yangın

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali’nin kömür bandında yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik bant hasar gördü.


Çıkış nedeni belirlenemeyen termik santraldeki kömür bandı yangınının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sondası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 itfaiye, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralline ait ekipler müdahale etti.


Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik kömür bandı yangında zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarlaya giden 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
    1. Tarlaya giden 21 yaşındaki genç feci..
    2. Baraj havzası doldu, istimlak..
    3. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne..
    4. İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    5. Galatasaray kafilesi üstü açık..
    6. MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den..
    7. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz..
    8. Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri..
    9. Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    11. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
    12. Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi..
    13. Alman siyasetçilerden AP seçimleri..
    14. Denize giren Alman turist boğularak..
    15. Şehit oğlunu üniformasını giyerek..
    16. Başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin..
    18. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    20. Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde..
    21. Basketbolda maçın ardından
    22. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl..
    24. TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu:..
    25. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    26. İşçileri taşıyan midibüs kazasında..
    27. Termik santralin kömür bandında yangın
    28. Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar
    29. İşçileri taşıyan servis midibüsü..
    30. İzmit’te inşaatlar kontrol altında..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı