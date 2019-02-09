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"Termik santral ÇED süreci durdurulmuştur"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop:- "Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapılması gündeme gelen termik santral durduruldu. Biz yapılmayacak diyorsak yapılmayacaktır. Termik santral ÇED süreci durdurulmuştur"

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
"Termik santral ÇED süreci durdurulmuştur"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapılması gündeme gelen termik santral durduruldu. Biz yapılmayacak diyorsak yapılmayacaktır. Termik santral ÇED süreci durdurulmuştur." dedi.

Şentop, Çerkezköy ilçesindeki AK Parti seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapılması gündeme gelen termik santralin ÇED sürecinin devam ettiğini açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK Parti'nin, karakterli bir siyaset yaptığını anlatan Şentop, "Bizim partimizin karakteri bellidir. Yalan söyleyerek yapılan bir siyaseti biz kaldıramayız. Termik santral projesinin iptal edildiği pek çok kez Bakanımız tarafından da açıklanmıştır. ÇED süreçleri ile ilgili talepler ve süreçler var. Ben de bu konuyu Enerji Bakanlığına sordum ve sürecin sona erdiğiyle ilgili resmi yazı da var. Bu konuyla ilgili herhangi bir tereddüt yoktur. Bunu seçim malzemesi yapmak küçük zihniyetlerin ürününden başka bir şey değildir." diye konuştu.

Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Trakya bölgesinde bulunan doğal gaz açıklamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kapaklı’da doğal gaz bulunması ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bölgemize hayırlı olsun. Yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız bu bölgede yapacağı denetleme neticesinde teknik bilgiler basın aracılığı ile paylaşılacaktır. Bunlar büyük projeler, başlarken de vazgeçerken de yapılacak bir şeyler vardır. Biz yapılmayacak dediysek, yapılmayacaktır. Onların siyaset anlayışı bizim siyasi anlayışımızı anlamaya yetmez. Ufak tefek yazılarla bu konuyu seçim malzemesi yapmak doğru değil."


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
  1. Çerkezköy
  2. Tekirdağ

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