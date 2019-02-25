Terme’de enerji nakil hatları yeraltına alındı

Samsun’un Terme ilçesinde enerji nakil hatları yeraltına alındı.

2011 yılında gerçekleşen özelleşme sonrasında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerindeki elektrik dağıtım şebekesinin işletme ve yönetim faaliyetlerini devralan YEDAŞ; bölgenin ihtiyaçlarını analiz ederek şebekede bakım onarım, yeni şebeke tesis ve akıllı şebeke entegrasyonu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Samsun’un Terme ilçesinde ekonomik ömrü tükenmekte olan havai enerji nakil hatlarını yeraltına aldı.

YEDAŞ Terme’de elektrik dağıtım şebekesini sürekli enerji sağlayacak şekilde güçlendirdi

30-40 yıl önceki koşulların teknolojik alt yapısı ile o dönemin elektrik talebine göre tesis edilmiş mevcut şebekeyi, yenileme çalışmalarıyla güçlendiren YEDAŞ, Terme’de tedarik sürekliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Enerji talebi artan ilçede, 12 kişilik Yatırım Planlama ve Tesis ekibi,işletme ömrü nedeniyle arıza ve kesintilere neden olabilecek şebeke unsurlarını değiştirerek; havai hatları, hava koşullarından etkilenmemesi için yeraltına taşıdı.Terme’de 72 bin 354 kişilik nüfusa hizmet veren YEDAŞ, Fenk Mahallesi, Fiskobirlik Caddesi ve ara sokaklarda 4 bin 500 metrelik alanda yaptığı yenileme çalışması ile hem ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturdu hem de daha güvenli hale getirdi.