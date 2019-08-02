0553 313 94 23

Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

Samsun’un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmalarına robotik su altı arama cihazıyla da destek veriliyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
Terme Ali Korkmaz için seferber oldu

Samsun’un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmalarına robotik su altı arama cihazıyla da destek veriliyor.


Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 26 Temmuz tarihinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz’ı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.



“Bilgi kirliliği yaşanıyor”


Arama çalışmaları hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çeken Terme Kaymakamı Parlak, devletin tüm imkanları ile acılı ailenin yanında olduğunu ifade etti. Gün gün yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Parlak, “İlk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde refakat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımızın helikopter sadece birkaç gün uçtu. Arama çalışmaları yeterli değil gibi söylemleri oldu. Ancak sahil güvenlik helikopterimiz 8 günlük arama çalışmaları boyunca, hava muhalefeti nedeniyle sadece bir gün uçmadı. Arama kurtarma çalışmalarının tüm dokümanları saat saat, gün gün elimizde mevcut. Helikopterimiz hangi gün hangi saat, hangi bölgede ne kadar arama yaptı biliyoruz. Çalışmalar hem karadan hem havadan hem de sudan devam ediyor. 27 kilometre açıkta yapılan çalışmaları çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu nedenle bir takım bilgi kirliliği oluşmuş olabilir. Devletimiz tüm imkanları ile Ali kardeşimizi bulmak için Samsun Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



“Robotik su altı arama robotu devrede”


Sekizinci günde de arama faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Kaymakam Parlak, “Bu konuda başta valimize, sahil güvenlik komutanımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlave olarak bir efor sarf ediyorlar. Sadece sahil güvenlik değil, AFAD ekiplerimizde çalışmalara destek veriyor. İzmir’den bugün robotik su altı arama cihazı geldi. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı profesyonel arama kurtarma dalgıçları çalışmalara destek vermek için ilçemizdeler. Sivil teknelerimiz de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Biz de kamu görevlileri olarak bu çalışmalara gerekli desteği veriyoruz” diye konuştu.



“Ali bizim evladımız”


Terme Belediye Başkanı Kılıç ise açıklamayı yapma nedenlerinin oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek olduğunu ifade ederek, “Ali kardeşimiz Termemizin evladı. Ailemizin acısını bizde tüm hissiyatımızla yüreğimizde duyuyoruz. Yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyor, hangi kurumu harekete geçirmemiz gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte gerek AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, gerek diğer milletvekillerimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek il başkanımız çalışmalara destek veriyor. Devlet ailemizi acısıyla başbaşa bırakmadı. Baba ile sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah Ali kardeşimizi bir an önce bulup, ailesine teslim ederek, acılarını biraz hafifletiriz. Uzmanlık gerektiren bir konu. Sahil güvenlik uzmanları ne derse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile ailesinin yanında ve elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.



Amca ve dayı ile istişare


Açıklamanın ardından kaybolan gencin amcası Hayrettin Korkmaz ve dayısı Hayrettin Karademir, Kaymakam Parlak ve Başkan Kılıç ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulunup, hassasiyetleri için teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
    1. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
    2. Büyükşehir Belediyesi Kurban..
    3. Balıkesir’deki otobüs faciası
    4. Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
    5. Yenişehir’in startejik planı tanıtıldı
    6. TCMB döviz kurları
    7. TİKA gönüllüleri Kuzey Makedonya'da..
    8. Şarlatan hakkında suç duyurusunda..
    9. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4..
    10. Açıköğretim öğrencilerine Avrupa..
    11. İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu..
    12. Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024..
    13. Endonezya'da meydana gelen 6,8..
    14. CHP'den Eren Erdem açıklaması
    15. Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
    16. Kırıkkale'deki bekçi cinayeti
    17. Endonezya'nın Tugu Hilir kenti..
    18. Bakanlıktan İstanbul Havalimanı..
    19. Kafası beton piknik masasına sıkışan..
    20. Bakan Kurum Uşak’a geliyor
    21. Haliliye’de kadınlara yönelik ‘aile..
    22. Gemlik Basketbol ve Samsunspor, TBL'de..
    23. Teke Yöresi türküleri kayıt altına..
    24. Portakal’ın sorusuna Yavaş'tan cevap!
    25. Hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaş..
    26. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    27. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    28. Suriye konulu 13. Garantörler..
    29. Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak..
    30. Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’deki..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin