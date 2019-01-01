0553 313 94 23

Termalin başkentinde yeni yıl coşkusu

Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da oteller, yeni yıla tamamen dolu olarak girdi- Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan:- "Yeni yılda şu anda Afyonkarahisar otellerinin doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Gerçekten çok büyük ilgi vardı. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz Afyonkarahisar'a göstermiş oldukları ilgi için"

01 Ocak 2019 Salı 00:53
Termalin başkentinde yeni yıl coşkusu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da oteller, yeni yıla tamamen dolu olarak girdi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının kentte çok güzel geçtiğini söyledi.

Doluluk oranı ve misafir memnuniyeti konusunda 2019 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Başta sağlık, mutluluk olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda şu anda Afyonkarahisar otellerinin doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Gerçekten çok büyük ilgi vardı. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz Afyonkarahisar'a göstermiş oldukları ilgi için. Bütün beş yıldızlı otellerimizde ünlü sanatçılar sahne aldı. Bizim otelimizde de Turgay Başyayla sahne aldı."

Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla da 25 gün daha Afyonkarahisar'da olduğunu belirtti.

Başyayla, "Termal otelin keyfini çıkarıyoruz. Afyonkarahisar çok kadim bir şehir, kültürünü iyi tanıdığım, çok sevdiğim bir diyar. Yeni yıla Afyonkarahisar'da giriyoruz. 2019 yılı tüm vatandaşlarımıza birlik, beraberlik ve güzellikler getirmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:53
  1. Afyonkarahisar
  2. coşku
  3. yeni yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
    1. Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4..
    2. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    3. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    4. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    5. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    6. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    7. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    8. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    9. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    10. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    11. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    12. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    13. Vergi, resim ve harç istisnası..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    16. Osmaniye'de yeni yılın 2 bebeği
    17. Bakan Koca'dan, İstanbul'da yeni yılın..
    18. Ordu'da yılın ilk bebeği doğdu
    19. Suriye sınırına sevk edilen konvoy..
    20. Bazı vergi ve harçlar yeniden belirlendi
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019