Termalin başkentinde yeni yıl coşkusu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da oteller, yeni yıla tamamen dolu olarak girdi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının kentte çok güzel geçtiğini söyledi.

Doluluk oranı ve misafir memnuniyeti konusunda 2019 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Başta sağlık, mutluluk olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda şu anda Afyonkarahisar otellerinin doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Gerçekten çok büyük ilgi vardı. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz Afyonkarahisar'a göstermiş oldukları ilgi için. Bütün beş yıldızlı otellerimizde ünlü sanatçılar sahne aldı. Bizim otelimizde de Turgay Başyayla sahne aldı."

Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla da 25 gün daha Afyonkarahisar'da olduğunu belirtti.

Başyayla, "Termal otelin keyfini çıkarıyoruz. Afyonkarahisar çok kadim bir şehir, kültürünü iyi tanıdığım, çok sevdiğim bir diyar. Yeni yıla Afyonkarahisar'da giriyoruz. 2019 yılı tüm vatandaşlarımıza birlik, beraberlik ve güzellikler getirmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.