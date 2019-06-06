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Termal’de bayram yoğunluğu

Yalova’nın Termal ilçesindeki termal tesislerde 9 günlük bayram tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:40
Termal’de bayram yoğunluğu

Yalova’nın Termal ilçesindeki termal tesislerde 9 günlük bayram tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Şifalı sularla dolu havuzlarda yüzerek tatilin tadını çıkaran tatilciler herkesi bu keyfi yaşamaya davet ediyor.


Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Termal Tesisler 9 günlük bayram tatilinden nasibini aldı. Türkiye’nin her yerinden tatilcilerin akın ettiği tesislerde Orta Doğu ve Rusya’dan gelen çok sayıda yabancı turist de tatil yapıyor. Yüzde 100 dolulukla çalışan tesisi doğası ve şifalı suları için tercih ettiklerini vurgulayan tatilciler, “Burası çok güzel. Hem doğal güzelliklere sahip hem de şifalı suları var. Ulaşımın kolay olması da cabası” dedi.


Termal Kaplıca İşletmelerinin yetkilileri ise tesislerdeki otel ve kaplıca tesislerinin son yılların en yoğun günlerini geçirdiğini dile getiriyor. Vatandaşlar havuzların yanı sıra doğal güzelliklerin de tadını çıkartıyor. Hatıra fotoğrafı da çektiren tatilciler bu anları ölümsüzleştiriyor. Yoğunluğun Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:40
  1. doğa
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