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Terliklerle kaçamayınca polise teslim oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:09
Terliklerle kaçamayınca polise teslim oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı. Otomobil sürücüsü ormanlık alanda ayağındaki terliklerle kaçamayınca polis ekiplerine teslim oldu.


Edinilen bilgilere göre, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 SM 0487 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçmaya çalışan şahısları yakalamak için kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şahıslar D-130 karayoluna ters yönden girerek kaçmaya çalıştı. 4 Temmuz Mahallesi’nde bir sokağa giren şahıslar, otomobili bırakarak kayıplara karıştı.


Otomobili bulan ekipler, ormanlık alana kaçtığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından ormanlık alanda arama çalışmaları sürerken, otomobil sürücüsü Mahmut Fırat K.’nin (28) ayaklarındaki terlikleri ile koşamadığı için polis ekiplerine teslim olduğu iddia edildi. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Araçta bulunan diğer 2 şahıs ise ormanda izlerini kaybettirirken, Karamürsel İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin desteği ile kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:09
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