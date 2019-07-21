Terlemeden güneşlenilen plaj: Pırlanta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için başlatılan proje kapsamında Çeşme Pırlanta Koyu’nda açılan halk plajı, rüzgarı nedeniyle "terlemeden güneşlenilen plaj" olarak isim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmeye başlanan Çeşme’deki Pırlanta Plajı, şezlong, şemsiye, duş kabini, tuvalet, büfe ve dinlenme alanı gibi olanaklarla tatilcilere nitelikli hizmeti uygun fiyata sunarak hesaplı tatil yapma imkanı sağlıyor. Tesisin işletme müdürü Ali Aktürk, "Pırlanta Plajı, Bakanlığımız tarafından işletilen iki plajdan birisi. Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan tarafından RamazanBayramı’nda açıldı. Amacımız turizmin yoğun olduğu Bodrum ve Çeşme’de halkımızın yüksek fiyat serzenişlerini önlemek ve uygun rakamlarla şezlong, şemsiye, duşları, soyunma kabinleri ve tuvaletlerinin yanı sıra hijyenik şartlarda gıda ürünlerinin sunulduğu küçük büfemizde nitelikli hizmet vermek. Plajda şu anda 500 şezlong ile hizmet veriyoruz. İki cankurtaran kulemiz ve cankurtaranlarımız mevcut. Pırlanta Plajı, incecik kumu ile en güzel plajlarımızdan birisi. Plajımız, 47 bin metrekare. Plajın ilk etabını bitirdik. Seneye bin 500 şezlong ile halkımıza hizmet vereceğiz. Plajımızın yaz ayları boyunca rahatsız etmeyen bir esintisi var. Pırlanta Koyu incecik kumu ile çok özel bir plaja sahip. Türkiye’de en ince kumu olan Pırlanta Plajı’nda. Nem az ve oksijen bol. Rahatsız etmeyen esintisi ile ’terlemeden güneşlenilen plaj’ diye isim yaptı" diye konuştu.