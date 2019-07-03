0553 313 94 23

Terkedilen otomobil dilendirilen çocukların evi ve oyuncağı oldu

Aydın’da son yıllarda ciddi artış gösteren dilenci ve mendil satan çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:12
Terkedilen otomobil dilendirilen çocukların evi ve oyuncağı oldu

Aydın’da son yıllarda ciddi artış gösteren dilenci ve mendil satan çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Büyükler tarafından dilendirilen ve Yeni Dörtyol civarını mesken tutan çocuk parklarda yaşamaya başladı.


Bölgede esnaflık yapan ve ikameti olan vatandaşlar, her gün sabahın erken saatlerinde bazı büyükler tarafından özellikle Suriye uyruklu çocukların yürüyen merdivenler civarına bırakılıp çocukların bu bölgede gün boyu dilendirildiğini belirttiler. Yenidörtyol kavşağında bekleyen araçlardan para isteyen, zaman zaman mendil satıp mızıka çalarak gelip geçenlerden bir ekmek parası adı altında para isteyen çocukların durumu ve halleri görenleri üzüyor. Polis ve zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için seyir halindeki araçlara bile dikkat etmeden kaçan çocuklar atıl durumdaki eski otogar alanına mesken tuttu.


Burada terk edilen araçlarda yaşamaya başlayan çocuklar, aşırı sıcak ve soğuğa rağmen dilencilikten arta kalan zamanlarını mesken tuttukları eski araçlarla oynayarak geçiriyor. Duruma çare bulunmasını isteyen çevre sakinleri ise hem çocuklara hem de geleceklerine üzüldüklerini belirterek çocukları dilendirenlerden dert yandılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muazzez İlmiye Çığ kimdir nereli? Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve biyografisi
    1. Muazzez İlmiye Çığ kimdir nereli?..
    2. BM'den yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    3. Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi:..
    4. ‘Gri Liste’deki FETÖ’cü tutuklandı
    5. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon..
    6. İlknur Havva Hayal kimdir? Havva Ünser..
    7. Terkedilen otomobil dilendirilen..
    8. Aranan hırsızlık şüphelisi kovalamaca..
    9. Didim’de uyuşturucu ve sahte paraya..
    10. Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet..
    11. Erişteli sebze çorbası | Tam kıvamında..
    12. DAEŞ’e darbe! Sözde emir veren kişi..
    13. Akdeniz'de korkutan deprem!
    14. Ertuğrul Günay'dan yeni parti..
    15. Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri..
    16. Avrupa Birliği yeni başkanını seçti
    17. Erdoğan müjdeyi verdi! Çin ile Türkiye..
    18. İsrail'de ortalık karıştı! Çok sayıda..
    19. Darbeci Hafter'den hain saldırı! Çok..
    20. Adana'da DEAŞ operasyonu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    “FETÖ de Ergenekondur!”
    “FETÖ de Ergenekondur!”