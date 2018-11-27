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Fatih Terim'den sert 'TFF' açıklaması: Herkes bedel ödemeli

Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, TFF ve kurulları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 19:13
Fatih Terim'den sert 'TFF' açıklaması: Herkes bedel ödemeli

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında TFF ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Açıkçası, Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem sordun, sormazsınız diye düşündüm, burası Şampiyonlar Ligi. Oradan ceza, buradan bilmem ne, yok burada. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki hırslandırıyor cezalar beni. Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti. Cezalar ağır diye. Her başarısızlıkta teknik adam bedelini ödüyor, oyuncu ödüyor. İyi oynamazsa, başarılı olmazsa başka kulübe gönderiliyor."

"Yöneticiler de bedel ödemeli"

"Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar. Herkes bedel ödemeli. Gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazlasıyla ödedim. Yakın zamanda çok geniş bir toplantı yapmak lazım. Cevap vermek istediğim çok fazla şey var. Bir fazla cezadan korktuğumuzdan değil de, rahat rahat konuşmak için."

"Cezalar bu şekilde olmamalı"

"Bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmesinden yanayım. Cezalar belki belli bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz... Belki bu da düşünülebilir. Mühim olan oyunda tutmak olmalı. Herkes diyor ki, 'Bu cezalar çok fazla. Bu fazla cezayı verenler bir bedel ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için var olmalı. Bundan son derece rahatsızım."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:13
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