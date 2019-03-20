Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de anlamlı hareket! TFF'den alacağı tazminatı...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, TFF'den alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.20 Mart 2019 Çarşamba 22:53
Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, TFF’den alacakları tazminatın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağını açıkladı.
Konuyla ilgili ihtarname 6 Mart tarihinde hem federasyona hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'na iletildiği belirtildi.
Fatih Terim, federasyonla olan sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla yargıya başvurmuştu.
Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun deneyimli çalıştırıcıya 6 milyon lira ödemesine karar vermişti. Terim'in avukatı tazminatın az olduğu, TFF ise kararın kaldırılması talebiyle davayı yargıtaya taşımıştı.
Buradan çıkan karar doğrultusunda Fatih Terim'in kazanacağı tazminatın faiziyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı ifade edildi.
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