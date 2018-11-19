Terim, Belözoğlu'nu uyarmış: Fetullahçılarla ilişkini kes!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve aralarında Arif Erdem, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker gibi ulusal futbolcuların yargılandığı dava, Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki FETÖ tartışmasını ortaya çıkardı.

FETÖ yapılanmasının 2000’li yılların başlarına kadar ‘Futbol İmamı’ olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy’un duruşma kayıtlarındaki ifadesinde, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in futboldaki ‘Gülen’ oluşumuna şiddetle karşı durduğu, hatta o yıllarda çocuk yaşta olan futbolcu Emre Belözoğlu’nu, “Fethullahçılarla ilişkini kes” diye sert bir şekilde uyardığı dava kayıtlarına geçti.

"Emre ‘Tamam hocam, peki’ falan demiş"

Emre Belözoğlu’nun, kız arkadaşıyla kıyılan imam nikahını da gerçekleştirdiği bilinen Sait Aksoy’un ifadesinde, “Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazanan kadrosundaki bazı isimler cemaate bağlıydı. Bunlar hep el üstünde tutulurdu. Hepsi beni sayar severlerdi. Genellikle sabah namazlarında bir araya gelir, daha sonra futbolcuların evlerine gider, dini sohbetler yapardık. Emre’nin o zaman yaşı küçüktü ama adı çok öne çıkıyordu. O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim, birkaç kez Emre’yi Florya’da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, ‘Fethullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem’ diyerek uyarmış. Bunu bana yine futbolcular anlatmıştı. Emre de ‘Tamam hocam, peki’ falan demiş” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu ifadeler mahkeme dosyasına girdi.

Aksoy’un dava dosyasına yansıyan bir başka ifadesinde ise Emre Belözoğlu’nun 2000’li yıllarda yaptığı yanlışı anlayarak cemaatten koptuğu belirtiliyor. Aksoy, Emre’nin F.G.’den uzaklaşmasını şu sözlerle ifade ediyor: “Emre, cemaatin paraya ve dünyevi amaçlara hizmet ettiğini düşünerek bu yapılanmadan koptu. Daha sonra da Emre, benden hızla uzaklaştı.”

FETÖ Ersun Yanal’ın sonunu hazırladı

O yıllardaki Fethullahçı yapılanmanın Ulusal Takım’da da görev alan Ersun Yanal’ın sonunu hazırladığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına yansıyan bir diğer ayrıntı oldu. Yine o dönemin Ulusal Genç Takım ve Galatasaray Altyapı Antrenörü Abdullah Avcı’nın da kültürel tercihleri nedeniyle cemaat tarafından ‘istenmeyen isim’ ilan edildiği belirtiliyor. Devam eden davada tutuksuz yargılanan Uğur Tütüneker’in ifadeleri bazı gerçekleri ortaya koyarken bir dönemin ünlü futbolcusunun, mahkeme heyetine, “Bu benim üzerimde kara bir lekedir. Yüce yargı tarafından aklanana kadar futbol camiasından da çok sevdiğim Galatasaray camiasından da uzak duruyorum. Hayatımı verdiğim statlara maç izlemeye bile gitmiyorum” diye savunma yaptığı öğrenildi.

Terim, Belözoğlu’na 'baba' gibi davranmış

Dava dosyasına göre, cemaat konusunda Emre’yi uyaran Fatih Terim’in o dönemlerde ‘oğlu’ gibi sevdiği Emre’yi birçok konuda frenlediği ve hatta çok ağır şekilde cezalandırdığı da ortaya çıktı. Emre’nin henüz ehliyeti yokken aldığı lüks özel araçla trafiğe çıktığını öğrenen Terim’in, otomobilin anahtarlarına el koyduğu ve ehliyetini aldığı güne kadar otomobilin Florya’nın bahçesinde durduğu, o günleri yaşayanlarca doğrulandı.