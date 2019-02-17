Fatih Terim takımdan ayrılmak isteyenleri açıkladı

Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda Belhanda'nın devre arasında takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Terim, "O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skoru ve oyunu değerlendiren Fatih Terim, "İyi bir oyun oldu, neredeyse mağlup başladık, kötü gol yedik ama çabuk reaksiyon gösterdik. Üç günde bir maç oynadığınız zaman sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Kupa, lig, Avrupa gidiyoruz, hiç kolay değil. İki bekimizin sıkıntıları var, Fernando'nun var. Üç günde bir... sadece tebrik etmek lazım takımımı. Bu dönemde ne kadar kadronuz zengin olursa olsun ki bizimki daha yeni yeni biraz... Özverili futbolculara ihtiyacınız var. Bazı oyuncular için bunu söyleyebilirim. Hiç ikiletmeden çarşamba-pazar. Baktığınız zaman üçüncü gün maç oynadık biz. Nereden çıktık? Benfica gibi bir maçtan. Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Güzel bir üç puandı. Pas yüzdesi yüksek, oyun kontrolü tamamen elimizde. Tüm niyetimiz birbirini tanıyan, tamamlayan 11'ler ve istikrar" dedi.

Oyunumuzun anahtarı: Yüksek pas yüzdesi

Galatasaray'ın pas rekoruyla ilgili konuşan Fatih Terim "666 pas yapmışız, 597'si demek ki %80-90 isabet oranı var. İsabet oranı yüksek olduğu zaman oyunumuz da doğru oyun olmaya çabuk adapte oluyor. Yediğimiz gollerin çoğu hücumda kaptırılan toplardan olduğu için bugün ona izin vermeyerek rakip hücumlara engel olduk. Sahip olduğumuz bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı. Selçuk İnan 11 kilometre koşmuş, son dönemlerde böyle bir rakamı yok, memnunum. Donk stoper ve orta saha olarak kullandığım bir oyuncu. Herkese ihtiyacımız var. Beklerimizde sıkıntılarımız var, ağrılar, sakatlıklar. Donk'un geçen seneki performasını hatırlarsak, ona yaklaşmasını ve geçmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Belhanda gitmek istedi"

Younes Belhanda'la ile ilgili konuşan Terim "Belhanda esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Geçen seneden beri onu orta saha gibi kullanıyorum ama başka görevleri de var. Belhanda mutlu olduğu zaman performansı da yükselir. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Eski hali aklımızda kalmadı, ben de çok memnunum" açıklamasını yaptı.

Ali Koç sorusu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in Trabzonspor maçının ardından yaptığı 'Hakemler de insan hata yapabilir' açıklamasına "İmzamızın sonuna kadar arkasındayız. Fatih Terim'e katılmıyorum. Kurnazlık yapılıyor" sözleriyle cevap vermesi, sarı-kırmızılı teknik adama soruldu. Fatih Terim, Ali Koç'un "kurnaz" sözleriyle ilgili soruya cevap vermedi ve "Var mı başka sorunuz arkadaşlar?" dedi.

"Benfica maçında olmaması iyi değil"

Fatih Terim ayrıca "Benfica maçında Fernando'nun cezalı olması iyi değil. Emre Taşdemir, 1,5 senedir oynamayan bir oyuncu. Kramp girdi, oyunundan çok memnunum. Emre Akbaba asıl bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bugün Belhanda'nın yerine belki onu alabilirdim ama Diagne'yi çıkarırken, Mitroglou'nu koyarken öyle olduğu için, kırmızı kart görmesin diye öyle bir şey oldu. Onun da katılmasıyla daha güçlü olacağız" dedi.