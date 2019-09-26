Fatih Terim derbide sahaya yansıtılacak! Derbide cezalı olan Fatih Terim'in maç öncesi hologram sistemiyle sahanın ortasına yansıtılacağı iddia edildi.

Süper Lig'de gözler cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçederbisine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip derbiye tam kadro çıkacak ancak tek eksik teknik direktör Fatih Terim olacak. PFDK'dan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza alan, ardından cezası 3 maça indirilen deneyimli teknik adam, derbide takımının başında olamayacak. Galatasaray cephesi, bu duruma bir çare olmasa da maç öncesi taraftarları motive etme amaçlı değişik bir strateji izleyecek. Beyaz TV'de yer alan habere göre Fatih Terim, hologram sistemiyle karşılaşmanın başında stadın ortasına yansıtılacak. Terim'in dev hologramı, 'İmparator' yazısıyla birlikte TT Stadı'nda orta sahada belirecek. Hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Objenin üç boyutlu gerçek kaydı, kısaca üç boyutlu lazer fotoğrafıdır.

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