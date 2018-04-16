Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terhisine bir hafta kala şehit düştü

Şırnak'ın Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından terhisine bir hafta kala şehit edilen Piyade Er Baki Afşar'ın şehadet haberi Çorum'daki baba ocağına ateş düşürdü.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:22
Terhisine bir hafta kala şehit düştü

Piyade Er Baki Afşar'ın şehadet haberini Gülabibey Mahallesi Bagcılar 17. Sokak'ta yaşayan ailesine Vali Yardımcısı Coşkun Doğan ve Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal verdi. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

BABASI ACI HABERİ KIRIKKALE'DE ÖĞRENDİ

Terhisine 6 gün kala şehit düşen Er Baki Afşar'ın şehit haberini babası Mustafa Afşar Kırıkkale'de öğrendi. Bir fabrikada montaj ustası olarak çalışan ve işi dolaysıyla Kırıkkale'ye giden baba Mustafa Afşar ambulansla Çorum'a getirildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Er Baki Afşar'ın motor ustası olduğu öğrenildi. Şehit Er'in Çorum'daki baba evi acı haberin duyulmasından sonra Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kuruldu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:22
  1. Kırıkkale
  2. Çorum
  3. Şırnak
  4. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    1. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    2. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    3. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    4. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    5. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    6. Terör örgütüne büyük darbe
    7. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    8. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    9. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    10. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    11. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    12. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    13. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    14. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    15. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    16. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    17. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    18. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    19. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    20. Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?