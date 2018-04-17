Terhisine 1 hafta kala şehit olan Baki Afşar toprağa verildi

Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKKlı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Er Baki Afşar'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çorum'a gönderildi. Askeri uçakla Amasya'nın Merzifon Havaalanı'na gelen cenaze, dün gece karayoluyla Çorum'a getirildi. Bu gün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan dualarla alınan şehit Piyade Er Afşar'ın cenazesi ilk olarak Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17'nci Sokak'taki baba evine götürüldü. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi, cenaze töreni için Akşemseddin Cami'ine götürüldü.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Cami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze töreni sırasında şehidin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi Nurdan Afşar (42) ve şehit babası Mustafa Afşar (43), taziyeleri kabul etti. Şehidin lise öğrencisi olan kız kardeşi Hilal Afşar ise "Ne olur ağabeyim gitme beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü.

Bu sırada tören alanına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin kızı kardeşi Hilal Afşar'ın yanına gelen Bakan Bak, gözyaşlarını silerek teselli etmeye çalıştı.

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Er Afşar'ın cenazesi Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Piyade Er Afşar'ın askere gitmeden önce sanayi sitesinde otomobil tamirhanesinde motor ustası olarak çalıştığı belirtildi. Şehit annesi Nurdan Afşar ise oğlu için çeyiz hazırlığı yaptığı ifade edildi.