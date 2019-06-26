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Terhisi bekleyen askerler heyecanlı

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
Terhisi bekleyen askerler heyecanlı

EDİRNE (AA) - Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan askerler terhis olacakları saati bekliyor. Kışla içerisinde terhis işlemlerini gerçekleştiren erler keplerini havaya atıp, tezahüratlarda bulunuyor.

Terhis olan askerlerden Mert Karabulut, AA muhabirine heyecanla terhis saatini beklediğini söyledi.

Vatani görevini on aydır Kırklareli'nde yaptığı belirten Karabulut, bugün kendileri için bir bayram olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekillerine teşekkür eden Karabulut, "Ailemize kavuşacağız. Çok mutluyuz. Aileme bir gün erken kavuşayım diye izin bile yapmadım. Mutluluğumu kelimelerle bile anlatamıyorum." dedi.

Özgür Kara da ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kara, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Başkanım Allah razı olsun sizden. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattınız. Ellerinizden öpüyorum, Allah'a emanet olun. Her zaman sizin arkanızdayız. Ailemize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
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