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Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı

27 Haziran 2019 Perşembe 10:22
Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gelibolu'da konuşlu 18. Mekanize Tugay Komutanlığından yeni askerlik düzenlemesiyle erken terhis edilen 5 asker, otogara gitmek üzere bir taksiye bindi.

Sergen Salman'ın kullandığı 17 T 4073 plakalı taksi, ilçe merkezine 15 kilometre kala Kavakköy beldesi yakınında Remzi Şahin idaresindeki 10 AL 270 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü Salman ile aynı araçtaki 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay ve Keşan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:22
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