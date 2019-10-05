Boyuna posuna bakmayan terör örgütü PKK, Türkiye'yi tehdit etti

ABD destekli YPG/PKK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarının ardından açıklama yayımladı.

Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerini korumak için her türlü saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt etmeyecekler" ifadesi yer aldı.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi veya Pazar günü, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda YPG tarafından kontrol edilen bölgeyi hedef alan hava ve kara askeri operasyonu yapacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği konuşmada "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik."