0553 313 94 23

Boyuna posuna bakmayan terör örgütü PKK, Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyaliyle panikleyen ve önceki harekatlar nedeniyle iyice köşeye sıkışan, ABD desteği olmadan 1 ay bile ayakta duramayacak olan terör örgütü PKK/YPG, aklınca Türkiye'yi tehdit etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:37
Boyuna posuna bakmayan terör örgütü PKK, Türkiye'yi tehdit etti

ABD destekli YPG/PKK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarının ardından açıklama yayımladı.

Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerini korumak için her türlü saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt etmeyecekler" ifadesi yer aldı. 

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi veya Pazar günü, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda YPG tarafından kontrol edilen bölgeyi hedef alan hava ve kara askeri operasyonu yapacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği konuşmada "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. PKK
  3. PKK/YPG
  4. ABD
  5. tehdit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10 yaralı
    1. Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10..
    2. Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce..
    3. 'Fırıldak' Ahmet Hakan, Gezi..
    4. "Hafter'e bağlı Ruslar öldürüldü!"
    5. Bakan Hasan Taçoy'dan Rum yönetimine..
    6. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman..
    7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    8. Depremden sonra ev ilanları değişti!..
    9. "Tereddüt etmeyiz" diyen ABD..
    10. Kekemelik nedir? Çocuklarda kekemelik..
    11. Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma..
    12. Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne..
    13. Şenol Güneş: Cumhurbaşkanı için 10..
    14. Yasin Börü'nün şehadetinin ardından 5..
    15. Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1
    16. Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı..
    17. İshal nedir? Bebeklerde ishal neden..
    18. ABD beslemesi teröristlerden..
    19. Kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak..
    20. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    21. Emeklilikten sonra tekrar çalışma..
    22. Beşiktaş başkan adayından Samet Aybaba..
    23. İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara..
    24. Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu:..
    25. Patlıcan musakka nasıl yapılır?..
    26. FETÖ tetikçisi ihanette sınır tanımadı!
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve..
    28. Kereviz nedir? Kereviz kaç kalori?..
    29. Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı..
    30. Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı