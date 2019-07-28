Tercihte son 2 gün! Burslarıyla adayları cezbediyorlar

Türkiye’de birçok üniversite sınavda belli kriterler de başarılı olmuş öğrencilere 5 bin liranın üzerine çıkabilen burs imkânı sağlıyor. Tercih döneminde öğrenci adaylarının özellikle vakıf üniversitelerini ziyaretleri sırasında sordukları ilk 5 sorudan birisi olan burs fırsatları konusunda bu yıl da farklı rakamlar telaffuz ediliyor.

Eğitimci maaşı kadar burs

Türkiye’de öğrencilerine karşılıksız burs veren üniversiteler kadar başarıyı ödüllendirme amaçlı mütevelli heyeti kararları ile belli oranlarda destekler veren üniversiteler de bulunuyor. Bunlardan önde gelenlerini şöyle sıralayabiliriz: Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi. Bazı üniversitelerde sunulan burs imkânları ise şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi: Kendi bölümünden sıralamaya giren öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15,SÖZ puan türünde ilk 10, Buna ek olarak DİL puan sıralamasında ilk 3’e giren öğrencilerine 400 TL burs veriliyor.

İbn Haldun Üniversitesi: 150 öğrenci kabul edecek olan üniversite bu yıl da tüm Lisans kontenjanlarına tam burs imkânı sunuyor. Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri ve mezuniyetlerinde kendilerine hediye edilecek bir dizüstü bilgisayarın sahibi olacak. Ayrıca bütün burslu öğrencilere üniversite tarafından belirlenecek şartlarda ücretsiz yurt imkânı sağlanacak. Derece bursu kapsamında; üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılacak. İlk üç tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne İbn Haldun Üniversitesi programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılacak.

İstanbul Üniversitesi: Türkiye sıralamasında ilk 200’e giren öğrencilerine 300 TL burs imkanı sağlıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi: Türkiye sıralamasını göz önünde bulundurarak öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İlk 100’e 5.000 TL, 101-250 arasındakilere 4.000 TL, 251-500 arasındakilere 3.000 TL, 501-750 arasındakilere 2000 TL, 751-1000 arasındakilere 1500 TL veriliyor.

Ticaret Üniversitesi’nde burslar çeşit çeşit

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Said Yazıcıoğlu, ‘’Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5’e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz’’ dedi. Yazıcıoğlu, üniversiteye özgü özel bursların da olduğu bilgisini verdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO)Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 6 fakültede 1.265 öğrenci kabul etmeye hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı oranlardaki burs uygulamalarıyla aday öğrencileri cezbediyor. Burs avantajlarıyla ilgili konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, İTO’nun sağladığı imkânlar bakımından üniversitenin diğer üniversitelerden ayrıştığını dile getirdi. Yazıcıoğlu burslarla ilgili şu bilgileri verdi: ’’Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5’e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz.

TOBB’a Bağlı Oda ve Borsaların üye çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 10 oranında indirim sağlanıyor. İstanbul Ticaret Odası üyesi çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 15 oranında indirim sağlanıyor.

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 400 lira (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödeniyor.

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden; Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 100’ü burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 50’si burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 25’i burs olarak verilir. Ayrıca şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına yüzde 100 oranında indirim sağlanıyor” İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih eden öğrenci adaylarına sağlanan diğer burs imkânları ise www.ticaret.edu.tr web sayfasında yer alıyor.