Tercihte akademik karneye de bakın

Bu yıl uygulanan ve TYT, AYT, YDT basamaklarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) başvuran iki buçuk milyon öğrenci aldıkları sonuçlara göre son noktayı koymaya hazırlanıyor. Dün başlayan resmi tercih sürecinde aranan cevaplardan birisi de üniversitelerin akademik kadrolarının kalitesi.

“HOCALARIN CV’Sİ ÇOK ÖNEMLİ”

Öğrencinin gideceği bölüme karar vermesinin ardından yapması gereken ilk şeyin o bölümün internetten sayfasına girip hocaların CV’sine bakması olduğunu belirten Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Her öğretim üyesinin CV’lerine teker teker incelesinler. Öğretim üyesi doktorasını nerede yaptı? Hangi okullarda okudu? Hala aktif olarak araştırma yapmaya devam ediyor mu? Projeleri var mı? Bunlar önemli çünkü hocalar hala aktif araştırmaya devam ediyorsa günümüzün yeniliklerini derslerine aktarabileceklerdir. Araştırmada aktif bir hoca, öğrencisine yenilikleri aktarabilecek hoca demektir, CV’nin önemi burada. İkincisi o hoca kaç öğrenci yetiştirmiş, CV’sinde yazması lazım. Yetiştirdiği öğrenciler hocanın öğrenci sever bir hoca olduğunu da gösterir” dedi.

MERAKLI HOCALARI BULUN

Üniversite hocasının ders vermenin dışında araştırma yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, “Akademik titr araştırmayla beraber verilir. O nedenle öğrenci mutlaka hocanın CV’sine bakarak araştırmada aktif olup, olmadığını görmeli. Verdiği derslere bakarak, yıllardır aynı dersleri verip vermediğini görmeli. Hocanın ne kadar meraklı olduğu, ne kadar farklı ders verdiğiyle ilgilidir” şeklinde konuştu.

FARKLI OLANI DEĞİL KALİTEYİ SEÇİN

Sevgili adaylar, bugünlerde ziyaret ettiğiniz üniversitelerin fiziki özellikleri kadar meslek edinmenizde size en büyük desteği verecek olan akademik kadroların kimlerden oluştuğuna mutlaka bakın. Birçok üniversiteden mezunun olduğu iş dünyasında, saygınlığın bir parçasının da akademisyenlerin üzerinizde bırakacağı etki olacağını unutmayın. Sizin farkınız derslerden alacağınız notlar kadar ufkunuzu açacak akademik bakıştan nasiplenme derecesinde ortaya çıkacaktır.