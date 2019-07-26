Tercihte adım adım finale doğru

Her şeyin ÖSYM’nin açıkladığı bilgiler ve yayınladığı tercih kılavuzuna uygun olarak, yerli yerinde ilerlemesi için sıralayacağımız şu hususlara da dikkat etmek gerekiyor.

SON KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Üniversite tercih listesini hazırlayan adaylar için en kritik aşamalardan birisi de son kontrollerdi. Bu aşamada her bir aday şu sorulara cevap bulduğu takdirde listesini tam anlamı ile doğru hazırladığını görmüş olacaktır.

● Listenizdeki programların kılavuzda “bakınız” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

● Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

● Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını son kez karşılaştırdınız mı?

● Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, üçüncü tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, “Keşke beşinci tercihimi kazanmış olsaydım” demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

TERCİHLERİN SİSTEME GİRİLMESİ

● ÖSYM’nin https://ais.osym.gov. tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercihlerinizi yapınız.

● Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2019 YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görünüz.

● Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

● Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.).

● Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

MERKEZİ yerleştirme esaslar

● Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılıyor. Sistemin esasları ise şu şekilde işliyor:

● Her yükseköğretim programına kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştiriliyor.

● Yerleştirme, puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik veriliyor.

● Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabiliyor. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercih olarak ortaya çıkıyor. Bunun altında kalan tercihler ise işleme konmuyor.

● Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün olmuyor.

● Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alıyor.

SINAVSIZ GEÇİŞ VE EK PUAN UYGULAMASINA DİKKAT

2017 yılından itibaren önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırıldı. Lisans programlarına ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla birmesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz. 2017 yılı başında eğitim alanını düzenleyen 6764 sayılı yasa ile ek puan önlisans programları için geri geldi. Buna göre meslek liseli öğrenciler, alan ve dallarına uygun bir önlisans programını tercih ettiklerinde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) tüm adaylar gibi önce 0.12 ile ardından da 0.06 ile çarpılarak ve yerleştirme puanına eklenecek.

EK YERLEŞTİRME DE BİR FIRSAT

ÖSYM takvimine göre adayların tercihlerini yapmalarının ardından alınan puan ve sıralamayla örtüştürülecek listeler eşliğinde yerleştirme sürecine girilmiş olunacak. Yerleştirme biter bitmez yapılacak açıklama ile adayların da adresleri netleşmiş olacak. Ağustos sonuna kadar devam edecek heyecanın son virajında yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlanmış olacak. Bu aşamaya kadar umduğunu bulamayan adaylar için boş kalan kontenjanlar oranında bir umut ışığı doğmuş olacak. Boş kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ise her yıl olduğu gibi ek yerleştirme için başvuramayacak