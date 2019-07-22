Tercihlere rehberli destek

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için en önemli dönemeçlerden biri olan tercih süreci başladı. Doğru meslek ve üniversite tercihinde en önemli noktanın; bireyin kendini tanıması olduğunu belirten uzmanlar, üniversitelerin mutlaka ziyaret edilmesini, akademisyen ve öğrencilerden bilgi alınması gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, zorlu geçen bir sınav maratonu ve YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayan tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hangi üniversite, hangi bölüm?

Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, şunları söyledi: “Tercih yaparken neyi seçeriz ya da nelerden vazgeçeriz? Zorlu bir dönemi tamamladınız aylarca belki yıllarca testler, kitaplar, konu tamamlamaları arasında gidip geldiniz. Netler, puanlar belki rüyalarınıza girdi. Sonuçlar açıklandı ve elinizde tercih yapacağınız puanlar, başarı sıraları var artık. Şimdi faklı bir dönem bekliyor sizi; Tercihler! Şimdi hangi üniversite, hangi bölüm, puanlar ne olacak, acaba yerleşebilir miyim soruları var kafanızda…”

Seni ne mutlu ediyor?

Nasıl tercih yapılır ya da doğru tercih listesi nasıl oluşturulur? Bu çok teknik bir soru, her şeyden önce puanları ve başarı sıralarını bir kenara bırakın. Kendinize şunu sorun: Nelerden mutlu olurum? Nelerle uğraşmak bana keyif verir? Neleri yaparken zamanın farkında olmam? Bu soruların cevaplarını verin ki hangi meslek sizin cevaplarınıza uygun kişilik özelliklerini ve yetenekleri gerektiriyor onları da bulmuş olursunuz.

Eğitim alacağınız yeri test edin.

Bu mesleğin eğitimini hangi üniversitede almalısınız? Üniversitenin sağladığı olanaklar neler, üniversite öğrencileri için nasıl çalışmalar yapıyor, akademik kadrosu nasıl, vakıf üniversitesi ise burs olanakları neler, bursların kapsamı ve koşulları nasıl, üniversitenin sosyal etkinlikleri güçlü mü, laboratuvarları ve alt yapısı güçlü mü? Bu soruların cevapları için üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılın. Orada üniversitenin akademik kadrosu, öğrencileri ile görüşün, aklınıza takılan tüm soruları sorun. Önünüzdeki 2-4-6 yılı geçireceğiniz ve eğitim alacağınız yeri bire bir test edin. Gidip görme imkânınız yoksa web sayfalarını detaylı bir şekilde inceleyin.

Başarı sıranıza göre tercih yapın

Bunları yaptıktan sonra elinizde bir tercih listesi oluşacaktır. 24 tercih yapma hakkınız var. Bu 24 tercihi ön lisans programları ve lisans bölümlerinden istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca özel koşulları mutlaka okuyun.