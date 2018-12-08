Ahmet Feyzioğlu

Vahşî duygularına töreyi âlet etme,

Tercih edilmek için, yöreyi âlet etme,

Nâsı sömürmek için, küreyi âlet etme!

Dokunurlar; bozulur “ayarlar” belki bir gün.

Kara, yeşil, tozpembe, kızıl ile karışır…

“Halka hizmet” yolunda birbiriyle yarışır(!)

Gönülleri kırsa da –tazmin eder- barışır…

Cismi, kendi rengine boyarlar –belki- bir gün.

Etnik yapı, coğrafya, mezhep, lisân… Ayırma;

Liyâkatsız kimseyi “baban olsa” kayırma!

“Dereyi görmedikçe, paçaları sıyırma!”

Şalvarı, pabuçları soyarlar –belki- bir gün…

“Ayrılıkta azâb var.” Bölmeden yarışalım,

Nefretten silkinerek, sarılıp-barışalım.

Müreffeh milletlerin içine karışalım;

Hakkı “yaşar-söylersek” duyarlar bir gün(?)

Benim pişmiş aşıma tuz, biber, su katmayın

Çıkarınız uğruna, memleketi satmayın!

Corc’un, Şimon’un kucağına yatmayın…

Mala, cana, nâmûsa kıyarlar belki bir gün!

Ecnebi bayrağının gölgesinde yatan var!

Milletin birliğini karıştıran-katan var!

Yalana, iftirâya, hıyânete batan var!

Alçakları, hendeğe koyarlar –belki bir gün…

Gözleri var, görmezler; kulağı var, duymazlar

Farz, sünnet; kanun, nizam, törelere uymazlar

Yedikçe semirirler; semirdikçe doymazlar…

Bir avuç toprak ile doyarlar –belki- bir gün.