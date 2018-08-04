Tercih yapacağınız üniversiteyi tanıyor musunuz?

Türkiye’de 20 – 25 yıl öncesine kadar üniversiteli olmak adeta başlı başına bir ayrıcalık iken şimdi arzu edenler için puanı düşük olsa bile kontenjanlar nispetinde bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmek mümkün. 2017 verilerine göre ön lisans, lisans, ön lisans ve lisans ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim yapan bu üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısı ise 7 milyon 198 bin 987’yi buldu. Çoğunluğu taşra üniversitesi olmak üzere sayıları 12 ile 25 arasında değişen MYO bünyesinde barındıran üniversite sayısı 19 iken Kocaeli Üniversitesi 25 MYO ile ilk sırada yer alıyor. Anadolu’daki birçok ilde ise ikinci bir üniversite kuruluyor. Sadece bu yıl yurt genelinde 20 üniversite kuruldu.

EN ÇOK RAĞBET GÖRENLER

Son yılların kayıt verilerine bakılırsa; en çok yeni kayıt yapılan fakülteler sıralamasında iktisadi idari bilimler ve işletme, edebiyat ve fen edebiyat, sağlık bilimleri ve tıp, mühendislik, mimarlıklar ve doğa bilimleri, eğitim, ilahiyat ve İslami İlimler, hukuk fakülteleri öne çıkıyor.

Yüksekokullarda; sağlık ve spor ve uygulamalı bilimler, meslek yüksekokullarında; meslek yüksekokulları, sağlık, sosyal ve teknik meslek yüksekokulları ilk sıralardaki yerini korurken, yüksek lisans yapılan enstitülerde ise; sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimleri alanları büyük ilgi görüyor.

RAKAMLARLA ÜNİVERSİTELERİMİZ

Üniversitelerde okuyan öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası devlette iken yüzde 8’i özel üniversiteler ile özel meslek yüksekokullarına yerleşiyor.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıranların yüzde 85’ten fazlası devleti, yüzde 12’si de özel üniversite ve meslek yüksekokullarına tercih ediyor.

Yükseköğretim programlarında okuyan öğrencilerin yüzde 12’si iikinci öğretim diye bilinen paralı öğretime devam ediyor.

Paralı öğretim olan ikinci öğretimde okuyanların yüzde yaklaşık yüzde 5’i ön lisansı tercih ediyor.

ÖNCE DEVLETE BAKIYORLAR

Bu yıl üniversiteler tanıtım programlarına Temmuz ortasından sonra hız verdi. Faaliyetlerini WEB sayfaları ve sosyal medyadan tanıtma yoluna gidenler kadar tv ve açık hava ilanları ile boy gösterenler de var.

Vakıf üniversitelerindeki tatlı rekabet ödeme seçeneklerine de yansıyor.

Buna rağmen adayların büyük bir çoğunluğu devlet üniversiteleriyle ilgili araştırma yapmadan tercih listesini oluşturmuyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ağustos ayının ikinci yarısında üniversitelere yerleştirme süreci tamamlanacak. 2018- 2019 akademik takvimi ise eylül ayında başlayacak. Takvim tıkır tıkır işlerken vakıf üniversiteleri arasındaki aday kapma yarışı devam ediyor, haftabaşından itibaren tanıtım faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor. Vakıf üniversitelerinden bazıları akademik kadrolarını öne çıkarırken bazıları da uluslararası bağlantılarını anlatacak. Tercih hakkını sağlıklı kullanmak için yola çıkan adaylar ise kararlarını imkânları varsa bu üniversiteleri gezerek, görerek, sorarak ve inceleyerek verecek.

DEVLETİ SEÇENLER NE YAPMALI?

Devlet üniversitelerinin ortalama kontenjanının Vakıf Üniversitelerinin kontenjanına göre üç kat fazla olması öğrencilerin tercih listesine de yansıyor. Bölüm ve program sayısı bakımından vakıf üniversitelerine göre daha zengin görünen bu üniversitelerin sundukları imkânlar da geçmiş yıllara göre genişliyor. Öğrenci adaylarının tercih kılavuzundaki kontenjanları inceleyip çıkaracakları listede kaç devlet üniversitesinin yer aldığına bakmalarını, tanıtım günleri vesilesiyle mutlaka bu üniversiteleri de yakından tanımalarını öneriyoruz.

Puanı ve sıralaması tuttuğu halde önceliğini devlet üniversitesinden yana kullananların avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

Büyük şehirlerde olanların birçoğu köklü geçmişe sahip (İstanbul Ünv, 19 Mayıs Ünv, Ankara Ünv, Selçuk Ünv v.s.)

Büyük bir kısmında devletin imkânları mevcut.

Ticari amaç gütmemeleri öğrencilerin eğitim maliyetini düşürüyor.

Yurt, barınma gibi temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılayacak kapasiteleri mevcut.

Köklü devlet üniversitelerindeki akademisyen kadrosunun vakıf üniversitelerine göre daha oturmuş olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.

DEVLETTE OKUMANIN DEZAVANTAJLARI

Yeni üniversitelerde yeterli öğretim kadrosu ve alt yapı eksikliği ile karşılaşılabilir.

Küçük şehirlerdeki üniversitelerde sosyal aktiviteler zayıf

Dağınık yerleşkeleri olan üniversitelerde ulaşım sorun olabiliyor.

İSTEMEDİĞİNİZİ YAZMAYIN

Tercih edilen bir bölüme yerleştiği halde kaydını yaptırmayanların gelecek yılki sınava girdiğinde ortaöğretim başarı puanının yarıya düşeceğini vurgulayan uzmanlar, “Bu nedenle istemediğiniz bir bölümü tercih formuna yazmayın” uyarısında bulunuyor. Bizler de uyarılarımızı şöyle sıralayalım:

Tercihlerde nokta atışı yapmaya çalışın.

Tercih konusuna hâkim olmayanlara danışmayın.

Bölümün özel koşullarına bakmadan tercih yapmayın.

Tatile çıkacağım diye tercihinizi aceleye getirmeyin.

2017 ÖSYM kılavuzunu incelemeden tercih yapmayın.

Tercihlerinizi ağırlıklı olarak puanınızın üstündeki programlara ayırın.