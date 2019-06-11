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Tercih Edilen CHP’li İsmail Küçükkaya’dan Nankörlük! Bu sabah da AK Parti'ye iftirayı köpürttü

Binali Yıldırım-Erkem İmamoğlu ekran buluşması için CHP’yle birlikte Ak Parti’nin de tercihe şayan bulduğu İsmail Küçükkaya, Murdock’un FOX’undan AK Parti’ye yönelik iftiralara bu sabah da devam etti. SP İstanbul Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’taki işinden atıldığına yönelik iddialara karşı İGDAŞ’tan yapılan “Gökçınar’ın oğlunun hiçbir zaman İGDAŞ’ta çalışmamıştır” açıklamasını görmezden gelen Küçükkaya, asılsız beyanı defalarca tekrar etti.

11 Haziran 2019 Salı 13:25
Tercih Edilen CHP’li İsmail Küçükkaya’dan Nankörlük! Bu sabah da AK Parti'ye iftirayı köpürttü

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

İsmail Küçükkaya, Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar’ın, İGDAŞ tarafından “Gökçınar’ın oğlu hiçbir zaman İGDAŞ’ta çalışmamıştır” açıklamasıyla yalanlanan “Borsa İstanbul ve İGDAŞ’ta çalışan 2 oğlunun işlerine son verildiği” iddiasını döndüre döndüre ekrana getirdi.

İsmail Küçükkaya CHP’lilikten Vazgeçmez!

Ak Parti’nin CHP’yle birlikte “güvenilir” bularak Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ekran buluşması için modetör olarak “benimsediği”İsmail Küçükkaya, CHP’li duruşundan taviz vermeyeceğini yine ortaya koydu.

İGDAŞ’ın açıklamasına yer verilmeyen dakikalar boyunca “Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olunduğu” yönündeki ifadeleri ve KJ’leri ekranda tutturan İsmail Küçükkaya, haberin bitişindeki 10 saniyede İgdaş’ın yalanlamasına yer verdikten sonra, “Bu konunun araştırılması lazım” diyerek konuyu kapattı.

Yalana Hizmet!

İGDAŞ yetkilileri, haberde son derece yanlı ve iGDAŞ açıklamasının gizlendiği bir tutum izlendiğini belirterek, Saadet Partisi adayı gerçeklerle uzaktan yakından alakalı olmayan iddialarda bulunmuştur. Bu konudaki açıklamamız konuyu ortaya koymakta ve seçimlere yönelik algı operasyonu karşısında gerçeklerin altını çizmektedir. FOX yayınında gerçeğin hakkı verilmemiş, yanlış beyanlarla ortaya konulan algının pekişmesine hizmet edilmiştir” dediler.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Necdet Gökçınar dün Milli Gazete’de yayımlanan röportajında Borsa İstanbul ve İGDAŞ’ta çalışan 2 oğlunun işlerine son verildiğini ileri sürmüş, İGDAŞ’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Gökçınar’ın oğlunun hiç bir zaman İGDAŞ’ta çalışmadığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:25
  1. Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar
  2. İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • millimilli11 dk önce
    bunların işi o yalanlarla iftiralarla algı oporosyonu bakıyo bu millet yer hesabı ellerinde belgesiz salla gitsin akparti bunların yalanları iftiralarına cevap vermekle gün geçiriyo bide mahkemelerden dünya paraödedi reise gene akıllanmadılar
  • VatanseverVatansever16 dk önce
    Böylelerine(yalanla,iftirayla, gerçekleri ve hakikati gizleyerek) iş yapanların tek sıfatı vardır. Oda; ..... Çocuğu!
  • gülgül16 dk önce
    ismail doğru yolda. asıl ak partinin kendisini bu adamın sunuculuğunu kabul etmesi arızalı. busoru sormasını bile bilmez. dündar bile bundan daha iyi sorar. az bile bu adamın yaptıkları.demek ki muteber oluyor muşun bunlar gibi davranınca.
  • birisibirisi16 dk önce
    çok affedersiniz oh iyi olmuş. bahçelinin dediği gibi didem hanım işaret edilseydi.
  • sukrusukru24 dk önce
    Katranı kaynatsan olurmu şeker,Namazda kılsa müslümanda gözükse cinsine tükürdüğüm cinsine çeker.
  • hiçhiç25 dk önce
    Bu zaaatıımohtereme moderatör diyorlar işte. Bu mohteremlerin ekmeği yenir suuuyuuiçilir çok moderatör maaşallah.
  • Ahmet koç Ahmet koç 28 dk önce
    Ha iftira ha da C h p nin değirmenine su taşımak Ha küçükkaya ha da Dilipak ikisinde de hedef AKP ye oy kaybettirmek.
  • EKOLL EKOLL 29 dk önce
    Sayın Yıldırım bunun oturum yönetmesini nasıl kabul etti. Moderatör mü yok. Turgay Güler gelseydi.Niçin illaki yönü, fikri , zikri herkes tarafından bilinen bir CHP li. Olmadı Habertürk ten Didem Aslan Yılmaz olsaydı. TRT den Pelin Çift olsaydı. Cansu Canan olsaydı.
  • AHMETAHMET32 dk önce
    fatih portakal ve İsmail Küçükkayaikilisinden midem bulanıyor. şimdi o programı izlemek de istiyorum ama şu İsmail Küçükkaya denen kalitesiz varken seyretmek de hiç güzel olmayacak
  • doğrucudoğrucu33 dk önce
    suç bunlarda değil ak parti yöneticilerinde bunlar ğibi BÜYÜK HARFLEO ........LARINI adam deyip böyle G......lerini kaldırırlar
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 34 dk önce
    puşt puştluğunu kış kışlığını yapacaktır bu böyledir.

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