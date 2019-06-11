Tercih Edilen CHP’li İsmail Küçükkaya’dan Nankörlük! Bu sabah da AK Parti'ye iftirayı köpürttü

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İsmail Küçükkaya, Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar’ın, İGDAŞ tarafından “Gökçınar’ın oğlu hiçbir zaman İGDAŞ’ta çalışmamıştır” açıklamasıyla yalanlanan “Borsa İstanbul ve İGDAŞ’ta çalışan 2 oğlunun işlerine son verildiği” iddiasını döndüre döndüre ekrana getirdi.

Ak Parti’nin CHP’yle birlikte “güvenilir” bularak Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ekran buluşması için modetör olarak “benimsediği”İsmail Küçükkaya, CHP’li duruşundan taviz vermeyeceğini yine ortaya koydu.



İGDAŞ’ın açıklamasına yer verilmeyen dakikalar boyunca “Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olunduğu” yönündeki ifadeleri ve KJ’leri ekranda tutturan İsmail Küçükkaya, haberin bitişindeki 10 saniyede İgdaş’ın yalanlamasına yer verdikten sonra, “Bu konunun araştırılması lazım” diyerek konuyu kapattı.

Yalana Hizmet!

İGDAŞ yetkilileri, haberde son derece yanlı ve iGDAŞ açıklamasının gizlendiği bir tutum izlendiğini belirterek, Saadet Partisi adayı gerçeklerle uzaktan yakından alakalı olmayan iddialarda bulunmuştur. Bu konudaki açıklamamız konuyu ortaya koymakta ve seçimlere yönelik algı operasyonu karşısında gerçeklerin altını çizmektedir. FOX yayınında gerçeğin hakkı verilmemiş, yanlış beyanlarla ortaya konulan algının pekişmesine hizmet edilmiştir” dediler.



Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Necdet Gökçınar dün Milli Gazete’de yayımlanan röportajında Borsa İstanbul ve İGDAŞ’ta çalışan 2 oğlunun işlerine son verildiğini ileri sürmüş, İGDAŞ’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Gökçınar’ın oğlunun hiç bir zaman İGDAŞ’ta çalışmadığı açıklanmıştı.

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