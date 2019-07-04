0553 313 94 23

Tercih danışmanlık büroları kuruldu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner tercih danışmanlık büroları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
Tercih danışmanlık büroları kuruldu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner tercih danışmanlık büroları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.


Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 ortaokulda Merkezi Sınav Tercih Danışmanlık Büroları, 6 lisede ise YKS için tercih danışmanlık bürolar kuruldu.


Temel eğitimi ve ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler tercih danışmanlık bürolarını ziyaret ederek burada kurulan uzman öğretmenlerden gerekli bilgileri alarak tercihlerini yapıyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için tercihler 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İlçemizde öğrencilerimizin sağlıklı bir tercih yapmaları için Rehber Öğretmenlerimizden oluşan 14 komisyon kuruldu. Bu komisyonların kurulduğu okulların listesini www.Kahta.meb.gov.tr adresinde duyurular kısmında yayımladık.


Ortaöğretimini tamamlayıp üniversitede okuyacak olan öğrencilerimiz için de yine aynı uzman ekiplerden oluşan komisyonlarımız 6 okulumuzda hizmet veriyor. Bu okulları da öğrencilerimiz web sitemizden öğrenebilir.


İlçemizde 2 okuldaki 210 kontenjana merkezi sınavla öğrenci alınacak, öğrencilerimiz bu okullara belirlenen kontenjanlar, puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecekler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    2. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    3. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    6. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    7. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    8. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    9. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    10. Memur-Sen Öner’e emanet
    11. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    12. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    13. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    14. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    15. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    16. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    17. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    18. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    19. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    20. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    21. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    22. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    23. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    24. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    25. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    26. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    27. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    28. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    29. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    30. Balkon faciasında yaralanan baba..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!