Tercih anında kimler neler yapmalı?

Adaylar, sonuç belgesindeki sıralama ve puanını dikkate alarak hazırladığı tercih listesini resmen sisteme girmeye başladı. 29 Temmuz gecesi 23.59’a kadar süre tanınmış olan tüm adaylar rotalarını netleştirmiş olacak. Bu noktada uzmanlar, emeklerin ziyan olmaması için dikkat çekici uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar; öncelikli olarak adayın idealine göre hareket edip etmediğini, kendisine uygun bölümün yer aldığı devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin listesinin yapmasını öneriyor ve ekliyor: Listeyi hazırlarken bir devlet üniversitesinde mi yoksa aynı bölümün yer aldığı bir vakıf üniversitesinde burslu olarak mı öğrenim görmek istediğiniz sorusuna mutlaka cevap arayın.

İŞTE TERCİH YAPMADAN ÖNCE CEVAP ARANMASI GEREKEN SORULAR:

● Yaşadığınız şehirde mi öğrenimi tercih edersiniz yoksa farklı bir şehirde deneyim kazanmak için herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini mi tercih edersiniz?

● Devlet üniversitesinde yurtta barınarak mı öğrencilik hayatını sürdürmek istersiniz yoksa vakıf üniversitesinden burs alıp kiralayacağınız bir evi mi tercih edersiniz?

● İmkânınız olduğu halde devlet üniversitesinde okumayı mı tercih edersiniz?

● Yüksek bir puanınız olduğu halde vakıf üniversitelerinden birisinin yerine devlet üniversitesini mi tercih edersiniz?

● Birikiminiz varsa hepsini öğrenim dönemi boyunca deneyim kazanacağınız eğitim imkânları için mi kullanmak istersiniz yoksa aldığınız puana göre şartları mı zorlarsınız?

● Önceliğiniz ister vakıf üniversitesi olsun ister devletin üniversitesi alacağınız eğitimle, mezun olduktan sonra elde ettiğiniz birikimle size sunulan imkânların neler olabileceğini şimdiden hesaplamakta yarar var. Bunun için de seçeceğiniz üniversitenin kamuoyu nezdindeki değeri, mezunlarının yeterliliği ve sunulan diğer imkânları araştırmanızda yarar var. Maddi imkânınız varsa ve sadece diploma sahibi olmak için, ‘nasıl olsa parasıyla’ mantığı ile bir vakıf üniversitesini tercih edecekseniz, başka adaylara haksızlık yapabileceğinizi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Mesele sadece diploma sahibi olmak için en az 2 ya da 4 yılınızı üniversiteli olarak geçirmek olmamalı.

● Alacağınız her kararın, hayatınızın geriye kalan yılları için ne derece yön verici olacağını hesaplarken seçeceğiniz üniversitenin sizlere sunacağı imkânları iyi araştırın. Her zaman dile getirdiğimiz gibi en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın.

İLK ADIMI ATMADAN ÖNCE

İster vakıf olsun ister devlet puanlar, kontenjanlar, eğitim kalitesi, akademisyenler, sosyal imkânlar, eğitim süresince kendinizi geliştirmeye dönük sunduğu fırsatlar ve sosyalleşmeye dönük hizmetleri, mezuniyet sonrası atacağınız adımlarda önemli kriterlerdir. En doğru bilgiyi mümkünse tercih listesinde yer vereceğiniz üniversiteleri ziyaret ederek alın. Bu mümkün değilse web sayfalarını inceleyin. Ayrıca mezun olup iş hayatına atılmış olan büyüklerinize, okulundan ziyade mutlaka meslekleri ile ilgili sorular sorun.’Devlet mi yoksa vakıf üniversitesi mi seçsem’ konusundaki ise tercihi ise sizlere bırakıyoruz.

OKUL BİRİNCİLERİ İÇİN SUNULAN FIRSATLAR

2018 - 2019 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar ÖSYM tarafından tercih kılavuzunda açıklandı. 2019 YKS’de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecekler.

KONTENJANLAR SINIRLI

Bu yılda okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olacak. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine sağlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

EN FAZLA YAPILAN TERCİH HATALARI

● Kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda tercih yapmamak.

● Mesleklerle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmadan tercih yapmak.

● “Nasıl olsa puanım yetmez”, “Tercih listem üst sıradakiler hariç önemsiz”gibi düşüncelerle öğrenim görmeyi istemediğiniz bir yükseköğretim programına tercih listenizde yer vermek.

● Sırf ‘‘akrabaları var’’ diye şehir tercihi yapmak veya sırf ‘‘arkadaşları var’’ diye üniversite tercihi yapmak.

● Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almadan tercih yapmak.

● Bölümlerin özel şartlarına gözardı ederek tercih yapmak.

● Tercihlerinizde kodlama hatası yapmak.

● Vakıf Üniversitelerini tercih ederken, öğrenim ücretlerini ve burs oranını kontrol etmemek.

● Vakıf Üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz önünde bulundurmadan tercih yapmak.

● Okul türü, alan/ kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak taşımadığınız programları tercih etmek.

ENGELLİ ADAYLARA SUNULAN FIRSATLAR

Görme engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için büyük ölçüde dile dayanan veya işitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beşeri bilimler alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Bedensel engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken engellerini dikkate almaları yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi almaları yararlarına olacaktır.