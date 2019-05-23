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Tercan’da ”Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” etkinliği yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaya öncelikli trafik bilincinin oluşması için “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi yapıldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:12
Tercan’da ”Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” etkinliği yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaya öncelikli trafik bilincinin oluşması için “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi yapıldı.


Düzenlenen eylem Tercan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tercan Öğretmen evi önünde bulunan yaya geçidinde başladı. Eyleme ilçe Kaymakamı Kürşad Karaca, Jandarma Komutanı Ercan Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Gökbudak, daire müdürleri vatandaşlar ve Mamahatun 17 Şubat ilkokulu öğrencileri katıldı. Protokol öğrenci ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullandı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi verildi. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Ekim ayında yürürlüğe giren yasaya uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.


İlçe kaymakamı Kürşad Karaca,” Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidini kullandık. Bu konuda vatandaşlarımız ve sürücülerimizin hassasiyetinin arttırılması gerekiyor. Bu hususta yıl boyunca faaliyetler devam edecek” dedi


Eylem daha sonra protokol öğrencilerle birlikte ilçe merkezinden E.80 karayoluna yürüyerek burada bulunan üst geçide Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın yazılı pankartını asarak son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:12
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