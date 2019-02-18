Tercan’da kurtuluş coşkusu
17 Şubat Tercan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tercan Kaymakamlığı BahçesindekiAtatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
17 Şubat Tercan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tercan Kaymakamlığı BahçesindekiAtatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Gerçekleştirilen törene Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca CumhuriyetSavcısı Meryem Seda Bütün, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri askeri, sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaztarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikler kapsamında Tercan Mamahatun Atlı spor ile Erzurum Yarımca Atlı Spor arasında oynanancirit müsabakası vatandaşların yoğun katılımıyla nefesleri kesti. Tören havai fişek gösterisi ile sona erdi.
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