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Tercan’da Bilim Fuarı açılışları gerçekleştirildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışları yapıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 08:56
Tercan’da Bilim Fuarı açılışları gerçekleştirildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışları yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Tercan YİBO ve Anadolu Lisesini ziyaret etti. Gün okulların ziyareti esnasında, okul öğretmenleri ile toplantılar gerçekleştirdi, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Ayrıca Kaymakam Kürşad Karaca ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Piyade Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kodlama, bilim ve zeka oyunları atölyesinin de açılışını gerçekleştirdiler. Okul ziyaretlerinin ardından İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Saltuklu Ortaokulu ve Şehit Piyade Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışlarını gerçekleştirdiler.


Fuarın açılışını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün: “4006 Bilim Fuarı Destekleme Programında temel amaç, oluşturulacak fuar ile katılımcıların gerçek zamanlı proje geliştirmelerini, mevcut projeler kapsamında çalışmalarını ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekleyecek ortamlar sunmaktır.


4006 Bilim fuarları destekleme programı kapsamında 2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı kurumlarının 10.000 öğretmen başına düşen proje başvurusu ve kabul sayılarının illere göre dağılımında Erzincan Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde 46 projemiz desteklenmeye hak kazanmış ve TÜBİTAK tarafından projeler için 276 bin TL bütçe tahsis edilmiştir” dedi.


Bu açıklamalardan sonra sergilerin açılışlarını yapan Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, sergi stantlarını tek tek gezerek projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip bilgi aldıktan sonra, projelerin hazırlanmasında, sergilenmesinde başta okul müdürleri olmak üzere herkese teşekkür ettiler.


Açılışlara Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tercan İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Işık, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şahin ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:56
  1. bilim
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