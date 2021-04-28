Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Tam ölçülü terbiyeli sebze çorbası tarifi | İftar için içinizi ısıtacak, besleyici bir çorba hazırlamak istiyorsanız; sebze çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Peki, terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Uzmanlar iftarda mutlaka bir, iki kepçe çorba tüketilmesini hatta çorbanın ardından yemeğe 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğini belirtiyor. İftar için hem çocuklarınıza sebze sevdireceğiniz hem de besleyici bir tarif arıyorsanız; terbiyeli sebze çorbasını deneyebilirsiniz.
Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet kereviz sapı
- 1 adet kabak
- 2 sap taze soğan
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
- 6 su bardağı su
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- 3-4 damla limon
Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağda soteleyin.
Ardından havuç, biber, kereviz sapı, kabak ve taze soğanı ekleyip karıştırın.
Tuz, karabiber ve suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Çorba kaynamaya başladığında bir kasede terbiye malzemelerini alıp karıştırın.
Çorbayı bu aşamada blendardan geçirebilirsiniz. sebzeleri küçük küçük doğradıysanız taneli de bırakabilirsiniz.
Terbiyenin içine kaynayan çorbadan bir kepçe ekleyin.
Ardından terbiyeyi tencereye alın.
Terbiyenin ardından çorbayı 10 dakika daha kaynatıp altını kapatabilirsiniz.
Afiyet olsun.