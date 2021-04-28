  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?

Tam ölçülü terbiyeli sebze çorbası tarifi | İftar için içinizi ısıtacak, besleyici bir çorba hazırlamak istiyorsanız; sebze çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Peki, terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:32:00 -
Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?

Uzmanlar iftarda mutlaka bir, iki kepçe çorba tüketilmesini hatta çorbanın ardından yemeğe 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğini belirtiyor. İftar için hem çocuklarınıza sebze sevdireceğiniz hem de besleyici bir tarif arıyorsanız; terbiyeli sebze çorbasını deneyebilirsiniz.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet kereviz sapı
  • 1 adet kabak
  • 2 sap taze soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ
  • 6 su bardağı su

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • 3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağda soteleyin.

Ardından havuç, biber, kereviz sapı, kabak ve taze soğanı ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Çorba kaynamaya başladığında bir kasede terbiye malzemelerini alıp karıştırın.

Çorbayı bu aşamada blendardan geçirebilirsiniz. sebzeleri küçük küçük doğradıysanız taneli de bırakabilirsiniz.

Terbiyenin içine kaynayan çorbadan bir kepçe ekleyin.

Ardından terbiyeyi tencereye alın.

Terbiyenin ardından çorbayı 10 dakika daha kaynatıp altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Anne usulü nişastasız sütlaç tarifi
Anne usulü nişastasız sütlaç tarifi

Yemek Tarifleri

Anne usulü nişastasız sütlaç tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı resmen kovuldu
Spor

Fatih Altaylı resmen kovuldu

Galatasaray kongre üyeliğinden atılan Fatih Altaylı'nın sarı kırmızılı kulüple ilişiği resmen kesildi.
Al-Monitor: Türkiye, TCG Anadolu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor
Dünya

Al-Monitor: Türkiye, TCG Anadolu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Ortadoğu'dan sürekli olarak bilgi akışı sağlayan Arap destekli internet sitesi Al-Monitör, TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürülecek ..
Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler
Gündem

Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararıyla tekel bayilerinin muaf olan işyerleri arasında bulunmaması sonucu a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay