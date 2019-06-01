Teravih namazına eksiksiz gelen 10 çocuğa tablet hediye edildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Ramazan Ayı boyunca eksiksiz olarak Teravih Namazına gelen 10 çocuğa tablet hediye edildi.

Hayırsever bir iş adamı tarafından verilen 10 adet tableti alan çocuklar, büyük sevinç yaşarken kendileri için bu durumun sürpriz olduğunu teravih namazını kılmayı çok sevdiklerini söylediler.

10 çocuk, Köy Camii İmamları Davut Berber’in kendilerine Namaz kılmayı öğrettiğini ve ona çok teşekkür ettiklerini, kendilerine tablet hediye eden hayırsever iş adamına şükranlarını sunduklarını belirttiler.