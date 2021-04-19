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Dini Bilgiler Teravih namazı tek başına kılınır mı?
Dini Bilgiler

Teravih namazı tek başına kılınır mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazı olmayacak. Ramazan ayının önemli ibadetlerinden teravih namazı cemaatle birlikte kılınamayacak. Peki, teravih namazı cemaatle mi kılınmalı? Teravih namazı tek başına kılınır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 00:15:00 -
Teravih namazı tek başına kılınır mı?

Teravih namazı tek başına kılınamayacak namazlar arasında yer almaktadır. İslam tarihi boyunca cemaatle kılınan teravih namazı, bu şekilde uygulanması vacip görülen namazlardan birisidir. Teravih namazı tek başına kılınır mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı.

Teravih namazı tek başına kılınır mı?

Teravih namazı tek başına kılınır mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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