Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı camilerde var mı?
2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayı başlayacak. Son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle camilerle ilgili pek çok karar alındı. 2020 yılında ise teravih namazları, cuma namazları camilerde kılınmadı. Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar diyanetin teravih namazı kararını araştırmaya başladı. Peki, bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet teravih namazı kararı:
Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle camilerde teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu oldu. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan açıklama geldi.
Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı camilerde var mı?
Teravih namazına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.
İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma gecesi kılınacak.