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Oruç Teravih namazı camide kılınmaya izin verildi mi? Teravihler ne zaman camilerde kılınacak?
Oruç

Teravih namazı camide kılınmaya izin verildi mi? Teravihler ne zaman camilerde kılınacak?

Teravih namazı camide kılınacak mı? Teravih namazı geçtiğimiz yıl da camilerde kılınmayıp evlerde kılınmıştı. Artan korana vakaları nedeniyle Ramazan ayında gerçekleştirilen çok sayıda etkinlik iptal edildi. Ramazan ayında camilerin tıklım tıklım dolup taştığı, teravih namazı için insaların camilere akın ettiği günlerin hasreti yaşanırken, salgın döneminde ikinci Ramazan yaşanıyor.Son haftalarda artan korona vakaları nedeniyle Diyanet teravih namazlarının camilerde değil evlerde kılınacağını açıklamıştı. Ramazanın başlamasıyla birlikte de evlerde teravih namazları kılınıyor. Teravih namazlarının yeniden camide kılınması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan son dakika açıklaması geldi. Peki teravihler ne zaman camilerde kılınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 09:34:00 - 2021-04-15 09:45:46
Teravih namazı camide kılınmaya izin verildi mi? Teravihler ne zaman camilerde kılınacak?

Teravih namazı camide kılınmaya izin verildi mi? Teravih namazı camide kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV’de canlı olarak yayınlanan “İftar Vakti” programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan'la birlikte yayın hayatına başlayan VAV TV’ye başarılar dileyerek, “Medeniyet birikimimizi, Kur'an ve sünnet çizgisinde İslam düşüncesini inşallah en güzel bir şekilde milletimize ulaştırma noktasında vasıta olur.” dedi.

Teravih namazları yeniden camilerde kılınacak mı?

Bu Ramazanın da koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçirildiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Ramazan'da camilerimizde beş vakit namazımız kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, Cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın.” diye konuştu.

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