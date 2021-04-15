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Oruç Teravih kararı iptal olur mu? Teravihler camilerde kılınabilecek mi?
Oruç

Teravih kararı iptal olur mu? Teravihler camilerde kılınabilecek mi?

Teravihler ne zamandan sonra camilerde kılınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazı camilerde kılınamıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi vaka sayısı düşerse kararın değiştirilip değiştirilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, teravih kararı değişir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:27:00 -
Teravih kararı iptal olur mu? Teravihler camilerde kılınabilecek mi?

Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma süreci başladı. Bu sebeple camilerde teravih namazı kılınamıyor. Vatandaşlar bu kararın ne zamana kadar süreceğini araştırmaya başladı. Peki, teravihler yeniden camilerde kılınacak mı?

Teravih kararı iptal olur mu? Teravihler camilerde kılınabilecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Süreç içerisinde eğer vakalarda düşme olursa yani camilerde tedbirlere, mesafeye, maskeye riayet ederek teravih namazlarımızı kılabilecek duruma gelirsek kararımızı alırız. Yetkili kurullar ve yetkililerle gerekli müzakereleri, istişareleri yapar milletimizle bunu paylaşırız” dedi.

 

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